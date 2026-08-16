Großer blinder Fleck|Warten auf Kanzler-Machtwort

Großer blinder Fleck. Auch wenn diese Woche in weiten Teilen Österreichs feucht beginnt - die Niederschläge haben kaum das Potenzial, mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Schon ab morgen soll es wieder vorbei sein mit den Niederschlägen, es wird wieder warm, wenn auch nicht ganz so heiß wie schon in zwei gefühlt ewig dauernden Hitzephasen dieses Sommers. Das bedeutet, dass die Dürre, der Wassermangel noch anhalten werden und vor allem die Landwirtschaft weiter leiden muss. Wie wir in der „Krone“ und auf krone.at berichten: Mittlerweile rufen schon mehr als 100 österreichische Gemeinden zum Wassersparen auf, weil lokale Versorgungssysteme an ihre Grenzen stoßen. Aber wo genau die Maßnahmen gelten – das wird zentral offensichtlich nicht erhoben. „Krone“-Recherchen ergaben, dass trotz Tausender Messstellen ein großer blinder Fleck bleibt…