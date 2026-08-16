Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Großer blinder Fleck|Warten auf Kanzler-Machtwort

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/MANFRED FESL)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Großer blinder Fleck. Auch wenn diese Woche in weiten Teilen Österreichs feucht beginnt - die Niederschläge haben kaum das Potenzial, mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Schon ab morgen soll es wieder vorbei sein mit den Niederschlägen, es wird wieder warm, wenn auch nicht ganz so heiß wie schon in zwei gefühlt ewig dauernden Hitzephasen dieses Sommers. Das bedeutet, dass die Dürre, der Wassermangel noch anhalten werden und vor allem die Landwirtschaft weiter leiden muss. Wie wir in der „Krone“ und auf krone.at berichten: Mittlerweile rufen schon mehr als 100 österreichische Gemeinden zum Wassersparen auf, weil lokale Versorgungssysteme an ihre Grenzen stoßen. Aber wo genau die Maßnahmen gelten – das wird zentral offensichtlich nicht erhoben. „Krone“-Recherchen ergaben, dass trotz Tausender Messstellen ein großer blinder Fleck bleibt…

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Warten auf Kanzler-Machtwort. Blindheit attestieren viele der Bundesregierung. Das gilt bei langfristigen Klimaschutzmaßnahmen genauso wie bei kurzfristigen Dürrehilfen für unsere Bauern. Bei einem Dürregipfel am vergangenen Freitag schaffte man neuerlich keinen Durchbruch, in dieser Woche startet der nächste Anlauf. Wie in so vielen Fragen herrscht Uneinigkeit zwischen den Regierungsparteien. Da sich die Minister und Staatssekretäre aus den drei Parteien nicht einigen können, zählt man nun auf ein Machtwort des Bundeskanzlers. Zeit wird‘s!

Kommen Sie gut durch den Montag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
16.08.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Tonni Adamsen (links) erzielte vier Tore. Um Altachs Yann Massombo (rechts) ist hingegen ein ...
Aufreger-Wochenende
Transferstreit, Rapid-Show und Austria-Erlösung
Die Trockenheit bringt lokale Versorgungssysteme an ihre Grenzen, schon 111 Gemeinden müssen ...
Blinder Datenfleck
Gemeinden geht Wasser aus, doch es fehlt Überblick
Verkehrsstrafen aus EU-Ländern werden in Österreich anders behandelt als jene aus Drittstaaten. ...
Krone Plus Logo
Alles vollstreckbar?
Strafzettel vom Ausland: Das droht Nichtzahlern
NEOS-Gründer Matthias Strolz wollte eigentlich nur über sein neues Buch sprechen. 
Kritik vom Ex-Chef
Strolz teilt gegen NEOS aus: „Ideale verraten!“
Rapid zeigte gegen den GAK am Sonntag keine Gnade! 
8:0-Spektakel in Wien
Gnadenlos! Entfesselte Rapidler zerlegen den GAK
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
94.174 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
93.059 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
87.336 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2794 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
1070 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Innenpolitik
Industrie würde gerne zwei Feiertage streichen
643 mal kommentiert
Österreich hat vergleichsweise viele Feiertage.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Vorwurf Gefangennahme
Iran und Katar streiten wegen vermisster Piloten
Kritik vom Ex-Chef
Strolz teilt gegen NEOS aus: „Ideale verraten!“
Blinder Datenfleck
Gemeinden geht Wasser aus, doch es fehlt Überblick
Elf Tote am Samstag
Israel droht dem Libanon mit weiteren Angriffen
Isolation des Irans
Das sind die Optionen der USA im Wirtschaftskrieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf