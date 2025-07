Urlaub für den Papst: Leo fährt auf Sommerfrische

Zuletzt zogen sich Johannes Paul II. (1978-2005) und Benedikt XVI. (2005-2013) immer wieder in die Anlage auf 426 Metern Höhe zurück. Papst Franziskus blieb hingegen auch im Sommer lieber im Vatikan und reduzierte lediglich sein Arbeitspensum. Er ließ den zentralen päpstlichen Palast 2016 in ein Museum umwandeln und richtete in dem 55 Hektar großen Park im Februar 2023 eine Ökologie-Hochschule namens „Borgo Laudato si“ ein, inspiriert von der Enzyklika „Laudato si“. Er zieht alljährlich Tausende Besucherinnen und Besucher an.