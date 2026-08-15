Controversy Over a Glass of Tap Water at the Pub

Wenn Gäste nur ein Glas Wasser bestellen, zum Beispiel zu einer Pizza, dann verrechne ich das Wasser mit 1 Euro. Wenn die Gäste aber auch andere Getränke bestellen, dann verrechne ich natürlich nichts. Das mache ich schon immer so, ganz unabhängig von Dürre oder Wassermangel, es hat sich derzeit also nichts geändert.

Angelo La Ruffa Gastwirt aus Linz