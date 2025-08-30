Liechtensteins Prinzessin feierte Traumhochzeit

Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein und ihr Verlobter, der Venezolaner Leopoldo Maduro Vollmer, haben sich am Samstag in der Kathedrale St. Florin zu Vaduz das Ja-Wort gegeben.
Die beiden hatten ihre Verlobung im Oktober letzten Jahres verkündet. Leopoldo Maduro Vollmer, 34 Jahre alt, entstammt einer wohlhabenden, bürgerlichen Familie und ist Investmentbanker. Er studierte in Großbritannien.
Die 28-jährige Prinzessin Marie Caroline, Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie, gilt mit einem Familienvermögen von rund acht Milliarden Franken als reichste Prinzessin Europas und hat unter anderem in New York studiert.
Bescheidenes Wetter, großartige Stimmung
Nun traten die beiden bei mäßigem Wetter vor den Traualtar. Die Braut strahlend mit Habsburg-Diadem und meterlanger Schleppe, ihr nunmehriger Gatte stilecht im Frack. Getraut wurden die beiden – natürlich - von Bischof Benno Elbs höchstpersönlich.
Im weißen Rolls Royce fuhr die Braut vor. Mit ihr im Auto: Papa Erbprinz Alois, der den weißen Brautstrauß „verwaltete“.
Bilder der hochkarätigen Hochzeit:
Vaduz empfing anlässlich der Hochzeit den Hochadel aus Luxemburg und Belgien. Auch enge Verwandte aus Bayern und Österreich wurden erwartet.
Feier in Vaduz
Nach der Trauung zogen das frisch vermählte Ehepaar und die Gäste ins Schloss Vaduz. Dort wartete ein Empfang „wie aus dem Bilderbuch“.
