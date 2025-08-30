Vorteilswelt
„Wie aus Bilderbuch“

Liechtensteins Prinzessin feierte Traumhochzeit

Royals
30.08.2025 13:37
Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein strahlte vor dem Gang zum Altar.
Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein strahlte vor dem Gang zum Altar.(Bild: Robin Utrecht / dana press / picturedesk.com)

Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein und ihr Verlobter, der Venezolaner Leopoldo Maduro Vollmer, haben sich am Samstag in der Kathedrale St. Florin zu Vaduz das Ja-Wort gegeben. 

Die beiden hatten ihre Verlobung im Oktober letzten Jahres verkündet. Leopoldo Maduro Vollmer, 34 Jahre alt, entstammt einer wohlhabenden, bürgerlichen Familie und ist Investmentbanker. Er studierte in Großbritannien. 

Die 28-jährige Prinzessin Marie Caroline, Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie, gilt mit einem Familienvermögen von rund acht Milliarden Franken als reichste Prinzessin Europas und hat unter anderem in New York studiert.

Bescheidenes Wetter, großartige Stimmung
Nun traten die beiden bei mäßigem Wetter vor den Traualtar. Die Braut strahlend mit Habsburg-Diadem und meterlanger Schleppe, ihr nunmehriger Gatte stilecht im Frack. Getraut wurden die beiden – natürlich - von Bischof Benno Elbs höchstpersönlich.

Im weißen Rolls Royce fuhr die Braut vor. Mit ihr im Auto: Papa Erbprinz Alois, der den weißen Brautstrauß „verwaltete“.

Bilder der hochkarätigen Hochzeit:

Die strahlende Braut
Die strahlende Braut(Bild: Robin Utrecht / dana press / picturedesk.com)
Marie Carolines Brüder wirken sichtlich entspannt: Prinz Georg kam mit einer Begleiterin in ...
Marie Carolines Brüder wirken sichtlich entspannt: Prinz Georg kam mit einer Begleiterin in blassgrünem Kleid und Prinz Joseph Wenzel mit einer Dame in Rot.(Bild: Robin Utrecht / dana press / picturedesk.com)
(Bild: Robin Utrecht / dana press / picturedesk.com)

Vaduz empfing anlässlich der Hochzeit den Hochadel aus Luxemburg und Belgien. Auch enge Verwandte aus Bayern und Österreich wurden erwartet.

Prinzessin Marie Caroline und der Venezolaner Leopoldo Maduro Vollmer: Das frisch vermählte Paar ...
Prinzessin Marie Caroline und der Venezolaner Leopoldo Maduro Vollmer: Das frisch vermählte Paar hatte sich in der europäischen High Society kennengelernt.(Bild: Robert LESLIE)
Nach der Trauung zogen das frisch vermählte Ehepaar und die Gäste ins Schloss Vaduz. Dort wartete ein Empfang „wie aus dem Bilderbuch“.

