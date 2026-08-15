Two Cars Break Down on the A9 Due to Auto Parts

The 19-year-old from Waizenkirchen was driving his car on Friday around 6:10 p.m. on the A9 Pyhrn Autobahn, coming from Graz toward Wels. An 18-year-old from Prambachkirchen was in the passenger seat. Near the Kremsursprung Tunnel in the municipality of Micheldorf, the young driver veered off the left side of the road for reasons as yet unknown, ran over a curb, and crashed into the tunnel portal and tunnel wall.