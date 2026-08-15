After a Tunnel Accident
Two Cars Break Down on the A9 Due to Auto Parts
Well, that really paid off: A young driver crashed his car into the portal of the Kremsursprung Tunnel in Micheldorf (Upper Austria). The car parts ended up on the A9 roadway. Two drivers were unable to stop in time and plowed right over them—resulting in damage to their vehicles as well.
The 19-year-old from Waizenkirchen was driving his car on Friday around 6:10 p.m. on the A9 Pyhrn Autobahn, coming from Graz toward Wels. An 18-year-old from Prambachkirchen was in the passenger seat. Near the Kremsursprung Tunnel in the municipality of Micheldorf, the young driver veered off the left side of the road for reasons as yet unknown, ran over a curb, and crashed into the tunnel portal and tunnel wall.
Both occupants sustained only minor injuries
Both occupants sustained minor injuries and, after receiving first aid, were taken to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Kirchdorf. Two drivers behind them were unable to swerve out of the way in time and drove over vehicle parts from the crashed car that were scattered across the roadway.
All three cars were no longer drivable and had to be towed away. The A9 was completely closed between the Klaus and Inzersdorf interchanges from 6:10 p.m. to 7:40 p.m.
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