Nighttime Accident
Motorcyclist Failed to See Pedestrian: She Was Resuscitated
A pedestrian had to be resuscitated at the scene of the accident on Gaumberg in Leonding late Friday night following a collision with a motorcycle. A young motorcyclist struck the 70-year-old Bosnian woman with his motorcycle. She was thrown into a field.
A 21-year-old man from Traun was riding his motorcycle on Friday around 10:05 p.m. in the Gaumberg area of the municipality of Leonding on Welser Straße heading toward Linz. At the same time, a 70-year-old Bosnian woman from Traun was crossing the B139 there. The pedestrian was struck by the right front of the motorcycle and thrown into a meadow.
Skidded several meters across the roadway
The 21-year-old fell and skidded several meters along the roadway. The 70-year-old woman had to be resuscitated at the scene of the accident and was subsequently taken to Kepler University Hospital. The 21-year-old sustained injuries of an unspecified severity and was taken to the Linz Trauma Center after receiving initial treatment.
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