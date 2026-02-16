Sandra Hüller: „Sie wusste, es kann tödlich enden“

Das Drehbuch, das als 1000-seitiger Roman begann, kam vom Österreicher Markus Schleinzer, der auch Regie führte und erzählte: „Zu Beginn stieß ich durch Zufall auf diesen historischen Kriminalfall. Ich verbiss mich in das Thema und fand schnell heraus, dass es keine Seltenheit war, dass sich Frauen als Männer ausgaben. Ich habe 300 Frauenschicksale durchforstet. Es gab viele Gründe dafür, darunter Angst vor Zwangsheirat, vor sexuellen Übergriffen oder davor, auf einer Reise überfallen zu werden. Das waren aufwühlende Biografien und Geschichten. Die Gemeinsamkeit aller: Dass diese Frauen in der Sekunde, in der sie eine Hose anzogen, eine neue Freiheit gefunden hatten.“