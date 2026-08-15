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Vorsicht Falle: So schützen Sie sich vor Betrug

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15.08.2026 00:01
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Betrüger setzen auf Schock und Zeitdruck. Bei kostenlosen Info-Abenden erfahren Sie, wie Sie die ...
Betrüger setzen auf Schock und Zeitdruck. Bei kostenlosen Info-Abenden erfahren Sie, wie Sie die Tricks erkennen und sich wirksam schützen.(Bild: Thaut Images)
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Von Promotion Team

Ein Anruf, eine schockierende Nachricht – und plötzlich soll alles ganz schnell gehen. Betrüger setzen ihre Opfer gezielt unter Druck. Wie Sie die Tricks rechtzeitig durchschauen und richtig reagieren, zeigen kostenlose Info-Abende von AK, Land Tirol, Landeskriminalamt und KSÖ.

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Der Enkel braucht dringend Geld, die Tochter hatte angeblich einen schweren Autounfall oder ein vermeintlicher Handwerker steht plötzlich vor der Tür: Die Tricks der Betrüger werden immer raffinierter. Mit erfundenen Notfällen, falschen Identitäten und großem Zeitdruck versuchen Kriminelle, an Bargeld, Wertgegenstände oder Kontodaten zu kommen.

Die AK Tirol warnt laufend vor solchen Betrugsmaschen. Denn die Täter gehen oft derart geschickt und perfide vor, dass selbst aufmerksame und hilfsbereite Menschen in die Falle tappen – mit teils hohen finanziellen Verlusten.

Experten zeigen, wie Sie sich schützen
Damit es gar nicht erst so weit kommt, laden AK Tirol, Land Tirol, Landeskriminalamt und das KSÖ (Kompetenzzentrum Sicheres Österreich) zu kostenlosen Info-Abenden ein.

Dabei erfahren Sie aus erster Hand, welche Betrugsmaschen derzeit besonders häufig auftreten, an welchen Warnsignalen Sie einen Betrugsversuch erkennen und wie Sie im Ernstfall richtig reagieren. Ziel ist es, die Tricks der Täter zu durchschauen, bevor diese eine Chance haben.

Kostenlose Info-Abende ab 10. September
Die Veranstaltungen finden in Telfs, Kitzbühel, Kufstein und Schwaz statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren und wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im Alltag mitzunehmen.

Die nächsten Termine:

AK Telfs: Do. 10. September, 18 Uhr(DW 3838)

AK Kitzbühel: Do. 8. Oktober, 18 Uhr(DW 3232)

AK Kufstein: Do. 5. November, 18 Uhr (DW 3333)

AK Schwaz: Do. 3. Dezember, 18 Uhr(DW 3737)

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Diese ist telefonisch unter 0800/22 55 22 mit der jeweiligen Durchwahl (DW) möglich.

Jetzt anmelden, informieren und Betrügern keine Chance geben! Die AK Konsumentenschutz-Profis helfen unter Tel. 0800/22 55 22 – 1818. Mehr Informationen finden Sie HIER.

(Bild: AK Tirol)
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