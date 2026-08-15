Vorsicht Falle: So schützen Sie sich vor Betrug

Ein Anruf, eine schockierende Nachricht – und plötzlich soll alles ganz schnell gehen. Betrüger setzen ihre Opfer gezielt unter Druck. Wie Sie die Tricks rechtzeitig durchschauen und richtig reagieren, zeigen kostenlose Info-Abende von AK, Land Tirol, Landeskriminalamt und KSÖ.