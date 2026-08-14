Bei Ausweichmanöver: Biker kracht gegen zwei Autos

Fataler Verkehrsunfall in Hall in Tirol: Im Zuge eines Ausweichmanövers krachte ein 63-jähriger Motorradfahrer gegen zwei Pkw und kam daraufhin schwer zu Sturz. Der Einheimische erlitt erhebliche Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf der B171 Tiroler Straße bei Hall. Ein 40-jähriger Österreicher war mit seinem Auto in Richtung Westen unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste.
Kollisionen mit Autos unvermeidbar
Ein nachfolgender, 63-jähriger Motorradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Motorradfahrer nach links aus. Dabei touchierte er zunächst das linke Heck des vorausfahrenden Pkw. Anschließend prallte der Biker gegen die linke Front des Autos einer Frau (56).
Motorradfahrer mit Rettung ins Spital
Durch den Zusammenstoß kam der 63-Jährige zu Sturz und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der alarmierten Rettung ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.
Die beiden Pkw-Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle wurde die Freiwillige Feuerwehr Mils hinzugezogen.
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