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Senior schwer gestürzt

Bei Ausweichmanöver: Biker kracht gegen zwei Autos

Tirol
14.08.2026 08:43
Auf der Tiroler Straße bei Hall kam es zu dem fatalen Unfall.
Auf der Tiroler Straße bei Hall kam es zu dem fatalen Unfall.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Verkehrsunfall in Hall in Tirol: Im Zuge eines Ausweichmanövers krachte ein 63-jähriger Motorradfahrer gegen zwei Pkw und kam daraufhin schwer zu Sturz. Der Einheimische erlitt erhebliche Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

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Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf der B171 Tiroler Straße bei Hall. Ein 40-jähriger Österreicher war mit seinem Auto in Richtung Westen unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste.

Kollisionen mit Autos unvermeidbar
Ein nachfolgender, 63-jähriger Motorradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Motorradfahrer nach links aus. Dabei touchierte er zunächst das linke Heck des vorausfahrenden Pkw. Anschließend prallte der Biker gegen die linke Front des Autos einer Frau (56).

Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.
Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Motorradfahrer mit Rettung ins Spital
Durch den Zusammenstoß kam der 63-Jährige zu Sturz und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der alarmierten Rettung ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.

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