Bei Ausweichmanöver: Biker kracht gegen zwei Autos

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf der B171 Tiroler Straße bei Hall. Ein 40-jähriger Österreicher war mit seinem Auto in Richtung Westen unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste.

Kollisionen mit Autos unvermeidbar

Ein nachfolgender, 63-jähriger Motorradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Motorradfahrer nach links aus. Dabei touchierte er zunächst das linke Heck des vorausfahrenden Pkw. Anschließend prallte der Biker gegen die linke Front des Autos einer Frau (56).