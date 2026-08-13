Pkw-Lenker geriet auf Gegenfahrbahn: Frontalcrash!

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend im Tiroler Pians! Ein 58-jähriger Israeli geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 43-jährigen Einheimischen. Drei Personen wurden verletzt.
Der 58-Jährige war am Mittwochabend gemeinsam mit seiner 55-jährigen Frau auf der Paznauntaler Straße unterwegs. Gegen 20.20 Uhr geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden 43-jährigen Einheimischen.
Alle drei erlitten dabei erhebliche Verletzungen. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Die Paznauntaler Straße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 21.45 Uhr gesperrt.
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