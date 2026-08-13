Pkw-Lenker geriet auf Gegenfahrbahn: Frontalcrash!

Der 58-Jährige war am Mittwochabend gemeinsam mit seiner 55-jährigen Frau auf der Paznauntaler Straße unterwegs. Gegen 20.20 Uhr geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden 43-jährigen Einheimischen.