Berry kritisiert Sexismus und feiert Älterwerden

Wie im Film lässt sich Berry Sexismus und Altersdiskriminierung auch privat nicht gefallen. „Ich weigere mich, so etwas auf mir sitzenzulassen, denn ich schäme mich nicht für mein Alter“, betonte sie. „Das sollte doch etwas sein, was mich großartig macht. Ich bin immer noch hier. Es ist ein Segen, älter zu werden. Es ist ein Geschenk. Ich habe so viel Weisheit, und ich habe so viel auf meinem Weg gelernt. Jetzt ist doch nicht der Zeitpunkt, um mich loszuwerden.“