289 Bauernhöfe in Tirol haben keine eigene Zufahrt

Zahl der Schafe auf der Alm gesunken

In Tirol werden 2087 Almen bewirtschaftet. Sie dienen dabei nicht nur als wesentliche Futtergrundlage für Nutztiere, sondern haben gleichzeitig einen hohen Stellenwert für den Tourismus. Der Anteil an gealpten Schafen zeigte eine rückläufige Entwicklung, da die Zahl der gealpten Schafe vom Jahr 2020 von 64.324 Tiere bis 2025 auf 60.743 Tiere (minus 3581) gesunken ist.