Einkommen schwankt: Heiß-kalt für Tirols Bauern

Landwirtschaftliche Einkünfte reichen kaum aus

Insgesamt zeigt sich: „Die landwirtschaftlichen Einkommen unterliegen deutlichen Schwankungen, die vor allem durch volatile Marktpreise, steigende Betriebsmittelkosten sowie witterungsbedingte Einflüsse geprägt sind.“ Die Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit allein reichten in vielen Fällen nicht aus, um ein stabiles Gesamteinkommen zu sichern. Besonders in Berggebieten wirken sich natürliche Standortnachteile direkt auf die Einkommenslage aus. Durch Nebenerwerb, Tourismus oder Direktvermarktung sei es gelungen, die wirtschaftliche Basis zu verbreitern.