Klima, Preisdruck, Teuerung: Bauern am Limit

Eine interessante Entwicklung zeigt sich auch bei den Betrieben nach Größenklassen: Große mit 100 Hektar und mehr landwirtschaftlicher Fläche sind selten geworden, ihre Zahl sank von 404 im Jahr 2022 auf 113 im Jahr 2024. Österreichweit betrachtet war der Rückgang bei weitem nicht so stark (2863 auf 2447). Zahlenmäßig große Zuwächse gibt es in den Größenklassen darunter. Große scheinen sich also auf viele kleinere verteilt zu haben. Die kleinen am anderen Ende der Skala verschwinden jedoch. Gab es 2022 noch 3794 Betriebe unter 5 Hektar, waren es 2024 nur noch 1768. Ähnlich die Klasse 5 bis 10 Hektar: Hier sank die Zahl von 3275 auf 2273.