Chloriertes Trinkwasser: Bürger erhöhen Druck

Wasserbefunde unter Verschluss

Ein weiterer Bürger wandte sich direkt an die Marktgemeinde und ersuchte um Auskunft, um welche Art der Verunreinigung es sich handle, welche Keime wann in welcher Konzentration festgestellt wurden. Es sei ihm zwar Auskunft erteilt worden, aber nur mündlich: „Kopien der Befunde wurden mir nach Rücksprache mit der Amtsleitung nicht ausgehändigt.“ Daraufhin forderte er schriftlich die Herausgabe der Laborbefunde. Damit ist er nicht alleine. „Wir haben bereits mehrere solcher Anfragen. Wir prüfen gerade die Vorgangsweise“, sagt BM Thomas Öfner.