Ab Samstag werden Pkw wieder zurückgeschickt

Im Konflikt des unkontrollierten Abfahrverbotes in Nassereith und rund um die Fernpassstraße gibt es nun eine Lösung. Auch für weitere Tage gibt es nun wohl eine Regelung.
Seit Beginn des Sommerreiseverkehrs gibt es Ärger am Fuße des Fernpasses: Die Nassereither mussten wieder ihre Dorfstraße mit jenen teilen, die meinen, dass sie dort dem Stau entgehen können. Die Überwachung des Abfahrverbotes durch Kontrollorgane am Wochenende wurde seitens des Landes gestoppt, die Krone berichtete.
Der private Sicherheitsdienst wird ab kommendem Samstag wieder an der Ortseinfahrt stehen, allerdings kürzer als früher, nämlich von zehn bis 15 Uhr.
BM Herbert Kröll
Nach der „Krisensitzung“ in der BH Imst kann BM Herbert Kröll nun eine neue Lösung präsentieren: „Der private Sicherheitsdienst wird ab kommendem Samstag wieder an der Ortseinfahrt stehen, allerdings kürzer als früher, nämlich von zehn bis 15 Uhr.“
An den Sonntagen sei die Frequenz oft zu gering gewesen. Deshalb habe man die Polizei gebeten, diese Dienste zu übernehmen. Dies komme allerdings nur in Frage, wenn es der Regeldienst erlaubt, heißt es dazu aus dem Bezirkspolizeikommando.
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