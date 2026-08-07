Wirtshaussterben: „Sternbräu“ schlittert in Pleite

Fortführung ungewiss

Die genauen Gründe, die zur Zahlungsunfähigkeit des Betriebs geführt haben, sind derzeit noch nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Dr. Marco Fiel bestellt. Er muss nun zeitnah prüfen, ob das Bierlokal, in welchem aktuell fünf Dienstnehmer beschäftigt sind, weitergeführt werden kann, ohne dass für die Gläubiger dadurch weitere Nachteile entstehen.