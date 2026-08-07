Wirtshaussterben: „Sternbräu“ schlittert in Pleite

Über das Vermögen einer Gastronomin aus Muntlix wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Ob ihr Lokal, das „Sternbräu“, weitergeführt werden kann, muss nun der Masseverwalter entscheiden.
Am Freitag ist am LG Feldkirch auf Antrag eines öffentlich-rechtlichen Gläubigers das Konkursverfahren über das Vermögen einer bekannten Vorderländer Gastronomin eröffnet worden. Die Schuldnerin betreibt das „Sternbräu“ in Muntlix (Gemeinde Zwischenwasser). Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort über den Kreditschutzverband KSV1870 anmelden. Die hierfür vom Gericht festgesetzte Frist endet am 8. Oktober. Bislang haben sich vier Gläubiger gemeldet, die Gesamtforderungen belaufen sich auf rund 186.000 Euro.
Fortführung ungewiss
Die genauen Gründe, die zur Zahlungsunfähigkeit des Betriebs geführt haben, sind derzeit noch nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Dr. Marco Fiel bestellt. Er muss nun zeitnah prüfen, ob das Bierlokal, in welchem aktuell fünf Dienstnehmer beschäftigt sind, weitergeführt werden kann, ohne dass für die Gläubiger dadurch weitere Nachteile entstehen.
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