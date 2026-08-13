In the Thrill of Speed
Road Race on the B1: Police Catch a Speeder
Speed limits aren’t just there to make the scenery look nicer: A British man and a Romanian man learned this the hard way when they hit the gas instead of the brakes on the A25 near Marchtrenk. During a street race on the B1 near Traun, a female speeder—a 23-year-old Afghan woman—was even caught.
Overnight into Thursday, police pulled several speeders over. Around 11 p.m., a highway patrol unit was conducting laser speed checks in a construction zone on the A25 near Marchtrenk. A 27-year-old British man was clocked driving his car at 162 km/h in an 80 km/h zone. Shortly thereafter, another driver from Romania was clocked at 158 km/h in the same area. Both drivers had their licenses temporarily suspended. They will be charged.
A woman was also involved
At the same time, as part of a traffic enforcement operation on the B1 Salzburger Straße near Leonding, police stopped two drivers engaged in an illegal street race. During the police pursuit, speeds of up to 145 km/h were recorded, while the speed limit is 70 km/h. The two drivers—a 23-year-old Afghan woman from Linz and an 18-year-old Romanian man from the Linz-Land district—had their driver’s licenses temporarily suspended. Both will be charged.
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