Road Race on the B1: Police Catch a Speeder

A woman was also involved

At the same time, as part of a traffic enforcement operation on the B1 Salzburger Straße near Leonding, police stopped two drivers engaged in an illegal street race. During the police pursuit, speeds of up to 145 km/h were recorded, while the speed limit is 70 km/h. The two drivers—a 23-year-old Afghan woman from Linz and an 18-year-old Romanian man from the Linz-Land district—had their driver’s licenses temporarily suspended. Both will be charged.