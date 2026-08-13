"What a bargain!"
England fans celebrate Glasner and ÖFB national team player
A great evening for coach Oliver Glasner and ÖFB national team player Xaver Schlager! The two Austrians were euphorically celebrated by Nottingham Forest fans and ultimately got to celebrate a 2-1 victory over Bayer Leverkusen.
Nottingham Forest put on a strong performance in a grueling preseason friendly against Bayer Leverkusen. The 2-1 win thrilled the fans and earned two Austrians some well-deserved special praise.
Coach Glasner received an enthusiastic welcome even before kickoff. The fans rose from their seats and applauded the Austrian, who had led league rivals Crystal Palace to the Conference League title just last season. At Forest, he’s expected to lead the club to new heights.
Fans Thrilled by Schlager
But one of his new players is also receiving a lot of support from the fans. It’s not just the spectators in the stadium who are cheering Xaver Schlager on enthusiastically. On social media, too, the Austrian national team player is a major topic of conversation among fans.
“Schlager seems like a real steal,” “Strong performance by Schlager,” or “Wow! Schlager was great,” are some of the comments posted there. After 45 minutes, he had to leave the field—as is customary in friendly matches. But that time was enough to make a good impression.
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