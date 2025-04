Salma Hayek lüftet das Geheimnis ihrer Schönheit

Nicht selten kommt es vor, dass Hayek ihre Tochter bittet, ihr dieselben Pflegemittel noch einmal zu besorgen, weil sie so gut sind. Um dann von Valentina doch etwas anderes zu bekommen: „Sie versichert mir dann, dass es das Neueste und Beste ist, was es auf dem Mark gibt! Sie ist davon besessen, auf dem neuesten Stand zu sein!“

Angst vor „leerem Nest“

Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist so eng, dass es Hayek bereits davor graut, wenn „meine Vale“ nach Beendigung der Schule von zu Hause auszieht: „Für eine mexikanisch-libanesische Mutter ist der Gedanke an ein leeres Nest besonders hart, weil wir unsere Kinder immer nah an uns dran haben wollen.“