Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sie ist Model & Gräfin

Gucci-Erbe küsst fesche Tochter von Oscarregisseur

Society International
17.02.2026 14:57
Diese Liebe ist filmreif: Lara Cosima Henckel von Donnersmarck küsst François Pinault.
Diese Liebe ist filmreif: Lara Cosima Henckel von Donnersmarck küsst François Pinault.(Bild: instagram.com/laracosima_)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenn das mal kein filmreifer Kuss ist! Auf Instagram zelebrieren François Pinault und Lara Cosima Henckel von Donnersmarck gerade ihre Liebe. Was das junge Paar so besonders macht? Er ist der Sohn der mächtigsten Männer der Luxuswelt und sie nicht nur Gräfin, sondern auch die Tochter von Oscarregisseur Florian Graf Henckel von Donnersmarck. 

0 Kommentare

Diese Fotos sorgen gerade für Schlagzeilen: Auf Instagram zeigt sich die 23-jährige Lara Cosima Henckel von Donnersmarck zum Valentinstag nämlich ganz verschmust mit ihrem Freund.

Papa Pinault ist „König“ der Luxusmarken
Und dessen Stammbaum kann sich sehen lassen! Denn der Vater des 27-Jährigen ist niemand Geringeres als François-Henri Pinault.

Klicken Sie sich hier durch die Bilder der jungen Liebe:

François Pinault jr. kommt somit aus Frankreichs mächtigster Luxusfamilie: Denn Pinault ist quasi der „König der Luxusmarken“, denn er ist der Boss der Luxus-Firma Kering, zu der unter anderem Gucci, Saint Laurent oder Balenciaga gehören.

Hollywood-Schönheit als Stiefmama
Sein Vermögen wird vom Magazin „Forbes“ auf rund 20,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Seit 2009 ist er zudem mit Hollywood-Schönheit Salma Hayek verheiratet.

Salma Hayek und François-Henri Pinault
Salma Hayek und François-Henri Pinault(Bild: APA/AFP/Bertrand GUAY)

Und während die auf Instagram gerne Einblicke in ihr Leben gibt, zeigt sich ihr Stiefsohn eher zurückhaltend. Gerade mal knapp 700 Leute folgen Francois – eine davon ist Lara Cosima.

Donnersmarck mit Oscar ausgezeichnet
Und die stammt nicht nur aus der traditionsreichsten Adelsfamilie im deutschsprachigen Raum, sondern ist längst selbst ein Star. Immerhin wurde sie zuletzt auch international immer wieder als Model gebucht. 

Auf Instagram können Fans der schönen Gräfin Einblick in ihr Leben im Jet-Set gewinnen, das gefüllt ist mit exklusiven Bällen, Traumkleidern und jeder Menge Luxus.

Florian Graf Henckel von Donnersmarck
Florian Graf Henckel von Donnersmarck(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rodin Eckenroth)

Lara Cosimas Vater ist übrigens längst kein Unbekannter: Es ist der deutsche Regisseur Florian Graf Henckel von Donnersmarck. Er durfte sich 2007 bei den Academy Awards für seinen Film „Das Leben der Anderen“ einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film abholen. 2019 wurde er für den Film „Werk ohne Autor“ erneut nominiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.02.2026 14:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.296 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
162.250 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.520 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1422 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1148 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
980 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Society International
Sie ist Model & Gräfin
Gucci-Erbe küsst fesche Tochter von Oscarregisseur
Sexy Urlaubsgrüße
Wow! Michelle Hunziker heizt Fans im Bikini ein
Gwyneths Tochter
Apple Martin dementiert böse Mobbing-Vorwürfe!
Fall Nancy Guthrie
Trump droht Entführern mit der Todesstrafe!
Feierte ohne Brooklyn
Cruz Beckham vergoss bei Party zum 21er Tränen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf