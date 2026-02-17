Gucci-Erbe küsst fesche Tochter von Oscarregisseur

Wenn das mal kein filmreifer Kuss ist! Auf Instagram zelebrieren François Pinault und Lara Cosima Henckel von Donnersmarck gerade ihre Liebe. Was das junge Paar so besonders macht? Er ist der Sohn der mächtigsten Männer der Luxuswelt und sie nicht nur Gräfin, sondern auch die Tochter von Oscarregisseur Florian Graf Henckel von Donnersmarck.
Diese Fotos sorgen gerade für Schlagzeilen: Auf Instagram zeigt sich die 23-jährige Lara Cosima Henckel von Donnersmarck zum Valentinstag nämlich ganz verschmust mit ihrem Freund.
Papa Pinault ist „König“ der Luxusmarken
Und dessen Stammbaum kann sich sehen lassen! Denn der Vater des 27-Jährigen ist niemand Geringeres als François-Henri Pinault.
François Pinault jr. kommt somit aus Frankreichs mächtigster Luxusfamilie: Denn Pinault ist quasi der „König der Luxusmarken“, denn er ist der Boss der Luxus-Firma Kering, zu der unter anderem Gucci, Saint Laurent oder Balenciaga gehören.
Hollywood-Schönheit als Stiefmama
Sein Vermögen wird vom Magazin „Forbes“ auf rund 20,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Seit 2009 ist er zudem mit Hollywood-Schönheit Salma Hayek verheiratet.
Und während die auf Instagram gerne Einblicke in ihr Leben gibt, zeigt sich ihr Stiefsohn eher zurückhaltend. Gerade mal knapp 700 Leute folgen Francois – eine davon ist Lara Cosima.
Donnersmarck mit Oscar ausgezeichnet
Und die stammt nicht nur aus der traditionsreichsten Adelsfamilie im deutschsprachigen Raum, sondern ist längst selbst ein Star. Immerhin wurde sie zuletzt auch international immer wieder als Model gebucht.
Auf Instagram können Fans der schönen Gräfin Einblick in ihr Leben im Jet-Set gewinnen, das gefüllt ist mit exklusiven Bällen, Traumkleidern und jeder Menge Luxus.
Lara Cosimas Vater ist übrigens längst kein Unbekannter: Es ist der deutsche Regisseur Florian Graf Henckel von Donnersmarck. Er durfte sich 2007 bei den Academy Awards für seinen Film „Das Leben der Anderen“ einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film abholen. 2019 wurde er für den Film „Werk ohne Autor“ erneut nominiert.
