Ein Abschied, der rockt

Einen würdigen Abschied inszeniert das t’eig Theater mit seinem „fAUSt und vorbei“. Es bürstet nicht nur einen der meistgespielten und -gesehenen Klassiker gegen den Strich, es spielt darin auch all das aus, was die Truppe so besonders gemacht hat: Die Reflexion der eigenen Situation als Mensch, als Schauspieler und Regisseur in der ewig dem Prekariat verschriebenen Freien Szene, die politischen und gesellschaftskritischen Anspielungen, der offensichtlich rotzige und doch so respektvolle Umgang mit der Vorlage, die genau auf ihre heutige Relevanz abgeklopft wird - all das findet sich hier vorbildhaft in Szene gesetzt.