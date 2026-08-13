Das Leder rollt: Über 600 Kinder im Fußballfieber

Vom Nachwuchskicker zum Trainer oder Profi

Mittlerweile lassen sich auch altbekannte Gesichter im Trainerteam finden. Zwei davon sind die Schwestern Emma und Hannah Nagl aus Axams. Sie trainierten 2023 und 2024 selbst im Fußballcamp mit. Heute sind sie bereits Trainerinnen der U7-Fußballmannschaft in Kematen und arbeiten im Camp als Trainerassistentinnen. Auf die Zeit im Camp blicken sie bis heute noch gern zurück und wollen, dass die Kinder die gleichen Erfahrungen machen wie sie damals. „Am wichtigsten ist der Spaß, dass sie das, was wir ihnen beibringen, mitnehmen können und dass sie viele neue Kinder kennenlernen und Freunde finden“, erklärt Emma.