Trainer-Legende Didi Constantini ist tot

Zudem betreute der Tiroler gleich mehrere heimische Profi-Vereine. Häufig wurde die Trainer-Legende dabei als „Feuerwehrmann“ geholt, um in fußballerische Not geratene Vereine vor dem Abstieg zu retten. In seiner langen Karriere war er etwa für den LASK, FC Tirol, Mainz 05, Austria Wien und den FC Pasching im Einsatz.