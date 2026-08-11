Bester Leser mit dem Talent für Freundschaft

„Wilhelm war ein Überzeuger, weil er selbst so überzeugt war“, fasst Lebenspartnerin Dagmar Feyertag-Miessl eine mitreißende Eigenschaft des Katzenliebhabers in Worte. Und als Anna Baar 2022 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet wurde, waren Hubers Freude und Entdeckerstolz grenzenlos, war doch er es, der das große Talent der Schriftstellerin erkannt und mit dem ihm eigenen, unfehlbaren Instinkt für Qualität und Könnerschaft so lange gefördert und ins Blickfeld gerückt hatte, bis es auch andere sahen. Er selbst blieb lieber im Hintergrund und verschaffte sich als gefragter Literaturkenner mit viel beachteten Artikeln Raum und Wort bei renommierten Medien wie Presse, Zeit, Brücke oder Standard.