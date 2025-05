Katja Krasavice: Betrunken am Steuer erwischt

„Die erste Sache bereue ich extrem und würde ich auch so nie wieder machen“, sagte sie in dem Video und spielte damit eindeutig auf die Alkoholfahrt an. Sie habe zwei Drinks bei einer Freundin gehabt und sei danach ins Auto gestiegen – prompt habe die Polizei sie angehalten, erzählt die in Tschechien geborene Rapperin.