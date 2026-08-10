Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unglaublich fit

Sandy Meyer-Wölden lässt sexy Bauchmuskeln spielen

Society International
10.08.2026 16:30
Alessandra Meyer-Wölden zeigt ihre tollen Bauchmuskeln auf Instagram.
Alessandra Meyer-Wölden zeigt ihre tollen Bauchmuskeln auf Instagram.(Bild: Krone-Collage/Instagram/sandymeyerwoelden)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden (43) zeigt auf Instagram ihre sexy Bauchmuskeln und beweist einmal mehr: Hartes Training zahlt sich aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Alessandra Meyer-Wölden trainiert hart und achtet streng auf gesunde Ernährung. Das Ergebnis lässt sich sehen: Im knappen Bikini präsentiert sich die 43-Jährige superfit und mit Mega-Bauchmuskeln auf Instagram. Dazu schreibt sie: „Disziplin bedeutet für mich Bewegung, gesunde Ernährung und Wiederholung, genauso wie Ruhe und Regeneration.“ Sandy betont immer wieder, wie wichtig mentale Gesundheit, innere Balance und Regeneration für den Körper sind.

In ihrem Posting appelliert sie zudem an ihre Follower, Gewohnheiten zu überdenken und bietet dabei sogar ihre Unterstützung an. Die Reaktionen der Fans sind unterschiedlich: Während einige die 43-Jährige für ihren Body feiern, kommentieren andere: „Sie ist viel zu dünn“.

Hier präsentiert Sandy ihren Sixpack auf Instagram: 

Auf ihrem Social-Media-Kanal zeigt sich die Mama von fünf Kindern stets sportlich und gibt Einblicke in ihren gesunden Alltag. Mit Ex-Mann Oliver Pocher trat sie immer wieder im Podcast „Die Pochers“ und im „Pocher Club“ auf.

Lesen Sie auch:
Am roten Teppich haben sich Alessandra Meyer-Wölden und ihr neuer Freund Alexander bereits ...
Instagram-Premiere!
Sandy Meyer-Wölden postete Pärchen-Foto mit Freund
14.10.2024

Zudem postet sie immer wieder Tipps rund ums Thema mentale Gesundheit und macht auch vor spirituellen Praktiken nicht halt. 

Hier zeigt Sandy Meyer-Wölden ein „Mantra zum Loslassen“: 

Ehe mit Pocher gescheitert
Sandy wurde vor allem durch ihre Beziehung mit Komiker Oliver Pocher bekannt. Von 2010 bis 2013 waren die beiden ein Paar, haben eine Tochter und zwei Söhne, die Zwillinge sind. Nach der Trennung 2013 zog das Model mit ihren Kindern nach Miami. Aufmerksamkeit erlangte sie zudem mit ihrer Teilnahme an der deutschen Show „Let’s Dance“. 2014 heiratete Meyer-Wölden einen US-amerikanischen Immobilien-Entwickler und bekam mit ihm erneut Zwillinge. 2022 folgte die Scheidung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.08.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
140.496 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
116.820 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
105.476 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1040 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1008 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Society International
Unglaublich fit
Sandy Meyer-Wölden lässt sexy Bauchmuskeln spielen
Mio.-Projekt umgeplant
Harry-Potter-Fans retteten Grab von Hauself Dobby
Tallulah Willis
Tochter von Bruce Willis und Demi Moore sagte Ja!
30 Jahre danach
Nach Mord an Tupac Shakur: Prozess startet
Idol als Puppe
Mattel ehrt diesen Weltstar nun mit eigener Barbie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf