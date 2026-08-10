Sandy Meyer-Wölden lässt sexy Bauchmuskeln spielen

Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden (43) zeigt auf Instagram ihre sexy Bauchmuskeln und beweist einmal mehr: Hartes Training zahlt sich aus.
Alessandra Meyer-Wölden trainiert hart und achtet streng auf gesunde Ernährung. Das Ergebnis lässt sich sehen: Im knappen Bikini präsentiert sich die 43-Jährige superfit und mit Mega-Bauchmuskeln auf Instagram. Dazu schreibt sie: „Disziplin bedeutet für mich Bewegung, gesunde Ernährung und Wiederholung, genauso wie Ruhe und Regeneration.“ Sandy betont immer wieder, wie wichtig mentale Gesundheit, innere Balance und Regeneration für den Körper sind.
In ihrem Posting appelliert sie zudem an ihre Follower, Gewohnheiten zu überdenken und bietet dabei sogar ihre Unterstützung an. Die Reaktionen der Fans sind unterschiedlich: Während einige die 43-Jährige für ihren Body feiern, kommentieren andere: „Sie ist viel zu dünn“.
Hier präsentiert Sandy ihren Sixpack auf Instagram:
Auf ihrem Social-Media-Kanal zeigt sich die Mama von fünf Kindern stets sportlich und gibt Einblicke in ihren gesunden Alltag. Mit Ex-Mann Oliver Pocher trat sie immer wieder im Podcast „Die Pochers“ und im „Pocher Club“ auf.
Zudem postet sie immer wieder Tipps rund ums Thema mentale Gesundheit und macht auch vor spirituellen Praktiken nicht halt.
Hier zeigt Sandy Meyer-Wölden ein „Mantra zum Loslassen“:
Ehe mit Pocher gescheitert
Sandy wurde vor allem durch ihre Beziehung mit Komiker Oliver Pocher bekannt. Von 2010 bis 2013 waren die beiden ein Paar, haben eine Tochter und zwei Söhne, die Zwillinge sind. Nach der Trennung 2013 zog das Model mit ihren Kindern nach Miami. Aufmerksamkeit erlangte sie zudem mit ihrer Teilnahme an der deutschen Show „Let’s Dance“. 2014 heiratete Meyer-Wölden einen US-amerikanischen Immobilien-Entwickler und bekam mit ihm erneut Zwillinge. 2022 folgte die Scheidung.
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