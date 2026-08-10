Sandy Meyer-Wölden lässt sexy Bauchmuskeln spielen

Ehe mit Pocher gescheitert

Sandy wurde vor allem durch ihre Beziehung mit Komiker Oliver Pocher bekannt. Von 2010 bis 2013 waren die beiden ein Paar, haben eine Tochter und zwei Söhne, die Zwillinge sind. Nach der Trennung 2013 zog das Model mit ihren Kindern nach Miami. Aufmerksamkeit erlangte sie zudem mit ihrer Teilnahme an der deutschen Show „Let’s Dance“. 2014 heiratete Meyer-Wölden einen US-amerikanischen Immobilien-Entwickler und bekam mit ihm erneut Zwillinge. 2022 folgte die Scheidung.