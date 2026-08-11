Bastis Traum erfüllt: „Bester Tag meines Lebens“

1000 Autofans aus ganz Österreich kamen, um dem schwer gehandicaptem Bastian (25) seinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Danke!
Der 25 Jahre alte Bastian Dengg leidet unter der heimtückischen Muskeldystrophie, die den jungen Steirer ans Bett fesselt und mittlerweile so gut wie regungslos macht. Die Atmung funktioniert nur noch über eine Maschine. Gerade seine Hände kann er noch ein klein wenig bewegen. Und die wenige Kraft, die er hat, nutzt er, um im Internet unterwegs zu sein. Viel mehr hat er nicht.
Krone“-Leserfamilie half Bastian Dengg
Auch Sie, liebe Leser, haben den jungen Mann in unserer groß angelegten Aktion „Die Krone hilft“ bereits so unglaublich unterstützt! Noch einmal Danke dafür.
Basti liebt Autos und Motorräder – und wird nie eines davon selbst fahren können. Doch er bewundert sie gerne und kontaktierte dafür auch Elias Nöst aus Neutillmitsch, um ihm zu seiner „Kawasaki Ninja“ ein Kompliment zu machen. „Und da bin ich nach und nach auf seine Geschichte gekommen. Die hat mich schon sehr betroffen gemacht. Und da wollte ich dem Basti eine Freude machen.“ Nachdem der Rettungsanitäter (23), der sozial sehr engagiert ist, ihn mit Freunden auf flotten Gefährten besucht hatte, dachte Elias, dass da noch mehr geht.
„Also hab ich einen Aufruf in sozialen Medien gemacht, von Basti erzählt und gefragt, wer zu einem Treffen kommen würde. Ich hab gehofft, dass das vielleicht sogar 50 oder so sein würden.“
Die Reaktion „hat mich von der Organisation her voll in Stress gebracht“, schmunzelt er heute. Denn es kamen – der Trampolinpark Jump 25 in Kalsdorf stellte den Platz zur Verfügung – gut 1000 Menschen aus ganz Österreich. Mit 500 Fahrzeugen!
Basti Dengg sagt es gerührt und deutlich: „Es war der schönste Tag in meinem Leben! Ich war glücklich,“ strahlt er. Und er hat jetzt viele neue Freunde. Einfach schön.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.