Bastis Traum erfüllt: „Bester Tag meines Lebens“

Basti liebt Autos und Motorräder – und wird nie eines davon selbst fahren können. Doch er bewundert sie gerne und kontaktierte dafür auch Elias Nöst aus Neutillmitsch, um ihm zu seiner „Kawasaki Ninja“ ein Kompliment zu machen. „Und da bin ich nach und nach auf seine Geschichte gekommen. Die hat mich schon sehr betroffen gemacht. Und da wollte ich dem Basti eine Freude machen.“ Nachdem der Rettungsanitäter (23), der sozial sehr engagiert ist, ihn mit Freunden auf flotten Gefährten besucht hatte, dachte Elias, dass da noch mehr geht.