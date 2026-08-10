Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Baumklettern

Marzer Wipfelstürmer will Meisterschaft gewinnen

Burgenland
10.08.2026 09:00
Auf dem Weg zur Krone: Johannes Scheiber zählt zu den erfahrensten Baumkletterern Österreichs.
Auf dem Weg zur Krone: Johannes Scheiber zählt zu den erfahrensten Baumkletterern Österreichs.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Im Vorjahr holte er Silber, jetzt hat er Gold im Visier: Johannes Scheiber aus dem burgenländischen Marz (Bezirk Mattersburg) möchte bei den Österreichischen Baumklettermeisterschaften 2026, die am 15. August im steirischen Leibnitz stattfinden, hoch hinaus. Die „Krone“ traf ihn beim Trainieren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich ist Johannes Scheiber (41) gelernter Koch und Kellner. Er arbeitete im Neusiedler Stadtgasthaus „Nyikospark“, im „Gut Purbach“ und bei der „Drescher-Line“ in Rust. Außerdem war er Außendienst-Mitarbeiter bei „Metro“ und der Fastfood-Kette „McCain“ sowie Produktentwickler bei „Felix Austria“. Doch in seiner Freizeit zog es ihn seit jeher in den Wald seiner Familie – zum Bäume schneiden. Um sich auf diesem Gebiet weiterzubilden, absolvierte er forstwirtschaftliche Ausbildungen. Vor acht Jahren machte er sich schließlich als professioneller Baumpfleger selbstständig. Seither freut er sich über einen immer größer werdenden Kundenstamm in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland.

Weltweite Wettbewerbe
„Unsere Branche ist eine kleine große Familie. Man kennt sich, tauscht sich aus. So erfuhr ich eines Tages von den Österreichischen Baumklettermeisterschaften, die jedes Jahr an einem anderen Ort stattfinden“, sagt Scheiber, als wir ihn bei Baumpflegearbeiten in Eisenstadt treffen: „Bei Baumklettermeisterschaften steht nicht freies Baumklettern im Sinne von Extremsport im Vordergrund, sondern sicheres, effizientes und fachgerechtes Arbeiten in der Baumkrone. Das ist für den Berufsalltag essenziell. Die Wettbewerbe werden weltweit von der International Society of Arboriculture (ISA) und ihren nationalen Verbänden organisiert.“

Auf die Plätze, Seile, los!
Auf die Plätze, Seile, los!(Bild: Reinhard Judt)

Aufstieg am stehenden Seil
Anfangs sah der Vater eines kleinen Sohnes seinen Kollegen beim Kraxeln nur zu. Doch irgendwann packte auch ihn der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles. „Bei meiner ersten Teilnahme in Laxenburg hatte ich nur ein Ziel: Bloß nicht Letzter werden! Das ist gelungen, ich landete im Mittelfeld. Bei den Meisterschaften in Seeboden im Vorjahr holte ich im Einzelbewerb ‘Wurfschnur‘ sogar Silber.

Bei dieser Disziplin wirft man Seile auf vier unterschiedlichen Höhen möglichst präzise in die gewünschten Astgabeln. Bewertet werden Zeit und Genauigkeit. Der „Aufstieg am stehenden Seil“ wiederum ist eine reine Geschwindigkeitssache. Man muss effizient auf den Baum gelangen, wobei die Glocke zwischen 15 und 25 Metern hängt. Eine weitere Disziplin ist das „Schnellklettern“. Beim „Arbeitsklettern“ indes sind typische Baumpflege-Aufgaben in der Krone zu absolvieren. Hier muss man – ausgerüstet man mit einer Stangensäge und Handsäge sowie der Wurfstation – auf Ästen balancieren, ohne, dass diese sich durchbiegen.

„Professioneller Baumpfleger ist ein Job mit Zukunft. Wir arbeiten im öffentlichen und privaten ...
„Professioneller Baumpfleger ist ein Job mit Zukunft. Wir arbeiten im öffentlichen und privaten Bereich, weil die Bevölkerung nur selten mit den Geräten umgehen kann. Auch Sturmschädenbeiseitigungen und Extremabtragungen werden mehr“, sagt Scheiber.(Bild: Reinhard Judt)

Er lässt sogar Youngsters alt aussehen
„Und dann gibt es neben einer Rettungsaufgabe noch die Masters Challenge, also das große Finale mit einem komplexen Praxisszenario. Dahin gelangen nur die fünf Besten der Gesamtbewertung – die führenden drei Österreicher sowie die überlegenen zwei Gastkletterer“, sagt Scheiber, der bereits fleißig für die nächste Meisterschaft am 15. August in Leibnitz trainiert. Bis zu 50 Teilnehmer sind zugelassen, 38 haben sich bereits beworben – darunter Kontrahenten aus Ungarn, Deutschland, Frankreich, England, der Schweiz, den Niederlanden und Australien. Die jüngsten Teilnehmer sind 20, die ältesten über 50 Jahre alt.

Scheiber, für den „Selbstüberprüfung und die Aftershowparty“ die größten Anreize sind, ist zuversichtlich, dass er auch heuer gut abschneidet: „Wir Alten matchen uns gerne mit den Jungen und schaffen es immer wieder, dass wir vorne im Spitzenfeld umhergrabeln“, lacht er und verschwindet im nächsten Baumwipfel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
10.08.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
20° / 36°
Symbol stark bewölkt
Güssing
16° / 36°
Symbol heiter
Mattersburg
18° / 35°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
18° / 35°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
17° / 34°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
140.496 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
116.820 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
105.476 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1040 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1008 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Burgenland
Wegen Defekt
Schwimmbad Sigleß sperrt früher zu als geplant
Nazi oder Fetischist?
Intimer Seelenstriptease vor acht Geschworenen
Drogen und Alkohol
Nach dem Festival ist der Schein jetzt weg
Schockierender Fall
Babymord an Grenze: 5 Familienmitglieder angeklagt
In Gols
Das größte Volksfest des Burgenlands eröffnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf