Marzer Wipfelstürmer will Meisterschaft gewinnen

Eigentlich ist Johannes Scheiber (41) gelernter Koch und Kellner. Er arbeitete im Neusiedler Stadtgasthaus „Nyikospark“, im „Gut Purbach“ und bei der „Drescher-Line“ in Rust. Außerdem war er Außendienst-Mitarbeiter bei „Metro“ und der Fastfood-Kette „McCain“ sowie Produktentwickler bei „Felix Austria“. Doch in seiner Freizeit zog es ihn seit jeher in den Wald seiner Familie – zum Bäume schneiden. Um sich auf diesem Gebiet weiterzubilden, absolvierte er forstwirtschaftliche Ausbildungen. Vor acht Jahren machte er sich schließlich als professioneller Baumpfleger selbstständig. Seither freut er sich über einen immer größer werdenden Kundenstamm in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland.