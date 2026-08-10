Community "Shocked"
New Parish Priest Found Dead in Wrecked Car
A fatal accident in Aschach/Donau (Upper Austria) went undetected for more than 24 hours. It was not until Saturday morning that a cyclist discovered the completely destroyed car wreck. The driver could not be saved. News of his death quickly spread throughout the community, as the victim was well known.
Aschach an der Donau has been in shock since Saturday! That’s because it was revealed that day that a 33-year-old man had been fatally injured early Friday morning in a serious accident near the soccer field. The wreckage and the man’s body were discovered 24 hours later—on Saturday morning—by a female cyclist.
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