„Ein Flummi“: Diskussion um neuen Bundesliga-Ball

22 Mal zappelte das Leder bereits im Netz, durchschnittlich also 3,67 Mal pro Spiel. Während Stürmer wohl ihren Gefallen am neuen Ball finden, ist die Freude beim Großteil der Torhüter nicht ganz so groß. „Der Adidas-Ball fühlt sich härter an und ist dadurch auch schneller als der von Derbystar (in den vergangenen Jahren stellte Derbystar den Ball zur Verfügung, Anm.). Man kann ihn gut schießen – also ist er eher Feldspieler-freundlich. Als Torhüter hat man durch die schnellere Flugkurve etwas weniger Reaktionszeit. Das sind meine bisherigen Erfahrungen“, fasste es HSV-Goalie Daniel Heuer Fernandes nach den ersten Trainingseinheiten mit dem neuen Spielgerät zusammen.