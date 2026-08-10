Tierrettung: „Es gibt nichts, was es nicht gibt!“

In Graz kommt die Feuerwehr

„Wenn man ein verletztes Tier vorfindet, dann sollte man immer die Tierrettung verständigen“, erklärt Philipp Goldner von der Grazer Berufsfeuerwehr. In der Landeshauptstadt ist die Tierrettung (0316/725888) bei der Feuerwehr angesiedelt, sie ist rund um die Uhr erreichbar. Am Land gestaltet sich die Sache etwas schwerer. Hier muss man den aktiven Tierschutz, ein Tierheim oder den örtlichen Tierarzt verständigen. Goldner gibt zu bedenken, „dass wir immer unser Bestes tun, aber wir sind keine ausgebildeten Veterinäre, wir sind Feuerwehrleute“.

Wichtig sei bei einem Anruf zunächst abzuklären, ob ein Ausrücken erforderlich ist. Die Feuerwehr sammelt das Tier im Notfall ein, sucht es nach einem Chip ab (Katze/Hunde), bringt es zum Tierarzt oder einer Auffangstation.