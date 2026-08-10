FSW: Wie Zusammenarbeit spürbar wird

Im Fonds Soziales Wien (FSW) arbeitet niemand für sich allein. Vieles entsteht im Austausch zwischen Kolleg:innen, Teams und unterschiedlichen Bereichen. Die Aufgaben sind vielfältig: von der Planung und Vermittlung sozialer Leistungen bis zur Abstimmung mit Partnerorganisationen und dem Wiener Gesundheitssystem.