FSW: Wie Zusammenarbeit spürbar wird

Im Fonds Soziales Wien (FSW) arbeitet niemand für sich allein. Vieles entsteht im Austausch zwischen Kolleg:innen, Teams und unterschiedlichen Bereichen. Die Aufgaben sind vielfältig: von der Planung und Vermittlung sozialer Leistungen bis zur Abstimmung mit Partnerorganisationen und dem Wiener Gesundheitssystem.
In einem Umfeld, in dem vieles gleichzeitig passiert, ist Verlässlichkeit entscheidend. Informationen müssen weitergegeben, Abstimmungen getroffen und Entscheidungen gemeinsam vorbereitet werden. Zusammenarbeit ist hier keine Zusatzaufgabe, sondern Voraussetzung dafür, dass Unterstützung im Alltag der Kund:innen auch ankommt.
Die Arbeit verläuft dabei über viele Schnittstellen hinweg. Im Arbeitsalltag bedeutet das konkret: Wer eine Situation bereits kennt, teilt sein Wissen. Wer unsicher ist, holt sich eine zweite Einschätzung. Entscheidungen entstehen so nicht allein, sondern im Miteinander. Das sorgt nicht nur für tragfähige Ergebnisse, sondern auch für Orientierung im Alltag.
Gemeinsam zur Umsetzung
Zusammenarbeit prägt die Unternehmenskultur und wird im täglichen Umgang sichtbar. Sie zeigt sich darin, wie selbstverständlich Unterstützung ist, wie offen Fragen geklärt werden und wie Verantwortung im Team getragen wird. Nicht jede Herausforderung muss allein gelöst werden.
Diese gelebte Zusammenarbeit bildet auch die Grundlage für die Weiterentwicklung von Strukturen. Mit den erfolgreichen Auditierungen „berufundfamilie“ und „ZukunftVIELFALT®“ hat der Fonds Soziales Wien diesen Anspruch systematisch überprüft und in Maßnahmen überführt. In mehreren Workshops arbeiteten Kolleg:innen aus unterschiedlichen Bereichen gemeinsam an potenziellen Handlungsfeldern.
Vielfalt beginnt im Alltag
Das Ergebnis sind verbindliche Maßnahmen bis 2028 – von der Unterstützung beim Wiedereinstieg nach der Karenz über Angebote für Eltern und pflegende Angehörige bis hin zur Weiterentwicklung von Recruiting-Prozessen und Führungskonzepten. Ziel ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die unterschiedlichen Lebensrealitäten gerecht werden und Vielfalt im Arbeitsalltag stärken.
Denn Diversität zeigt sich nicht in Vorgaben, sondern im Alltag: im Bewerbungsgespräch, im Teammeeting und in der täglichen Zusammenarbeit. Genau das schafft ein Umfeld, in dem Weiterentwicklung möglich ist.