Wir verlosen 5 x 1 Eismaschine & Joghurtbereiter!

Eisgenuss und cremiger Joghurt auf Knopfdruck

Die Eismaschine & Joghurtbereiter EZ 7407 vereint gleich zwei Funktionen in einem Gerät. Ob cremiges Speiseeis, fruchtiges Sorbet, Frozen Joghurt oder selbstgemachter Joghurt – dank der integrierten Kühlung gelingen Ihre Lieblingskreationen ohne Vorkühlen in weniger als 30 Minuten. So genießen Sie jederzeit frische, hausgemachte Köstlichkeiten ganz nach Ihrem Geschmack.