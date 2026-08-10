Wir verlosen 5 x 1 Eismaschine & Joghurtbereiter!

Sommerlicher Genuss auf Knopfdruck: Gewinnen Sie eine von fünf Eismaschinen & Joghurtbereitern EZ 7407 für selbstgemachtes Eis, Sorbet, Frozen Joghurt oder cremigen Joghurt in weniger als 30 Minuten. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Der Tagespreis: 5 x 1 Eismaschine & Joghurtbereiter
Eisgenuss und cremiger Joghurt auf Knopfdruck
Die Eismaschine & Joghurtbereiter EZ 7407 vereint gleich zwei Funktionen in einem Gerät. Ob cremiges Speiseeis, fruchtiges Sorbet, Frozen Joghurt oder selbstgemachter Joghurt – dank der integrierten Kühlung gelingen Ihre Lieblingskreationen ohne Vorkühlen in weniger als 30 Minuten. So genießen Sie jederzeit frische, hausgemachte Köstlichkeiten ganz nach Ihrem Geschmack.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.