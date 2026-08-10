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Sommergewinnspiel 2026

Wir verlosen 5 x 1 Eismaschine & Joghurtbereiter!

Sommer
10.08.2026 00:01
Promotion
(Bild: Krone Kreativ)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Sommerlicher Genuss auf Knopfdruck: Gewinnen Sie eine von fünf Eismaschinen & Joghurtbereitern EZ 7407 für selbstgemachtes Eis, Sorbet, Frozen Joghurt oder cremigen Joghurt in weniger als 30 Minuten. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

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Der Tagespreis: 5 x 1 Eismaschine & Joghurtbereiter

(Bild: zVg)

Eisgenuss und cremiger Joghurt auf Knopfdruck
Die Eismaschine & Joghurtbereiter EZ 7407 vereint gleich zwei Funktionen in einem Gerät. Ob cremiges Speiseeis, fruchtiges Sorbet, Frozen Joghurt oder selbstgemachter Joghurt – dank der integrierten Kühlung gelingen Ihre Lieblingskreationen ohne Vorkühlen in weniger als 30 Minuten. So genießen Sie jederzeit frische, hausgemachte Köstlichkeiten ganz nach Ihrem Geschmack.

Zum Gewinnspiel

Hier mitspielen und tolle Preise gewinnen!

Preisübersicht

Diese Preise erwarten Sie beim Sommergewinnspiel

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

Sie möchten keinen Preis versäumen? Dann melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter an!

*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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