Um zwei Drittel seichter: Donau geht die Kraft aus

Ausbau von Wind und Sonne fehlt

„Auch ein Hochwasser wie im Jahr 2024 ist für die Stromerzeugung ebenso ungünstig wie Trockenheit, weil auch dann das Wasser langsamer fällt“, erklärt Seidl. Optimal wäre ein überschaubarer, größerer Regenguss. Eine dystopische Zukunftsidee: „Die Donau könnte auch in Stauseen aufgeteilt werden, um genug Energie zu erzeugen. Ansonsten bleiben nach wie vor die Alternativen Sonne und Wind.“ Beides wäre hierzulande ausreichend vorhanden, der Ausbau schreite aber langsam voran. „Schade“, so der Verbund, denn ein Windrad dreht sich auch bei 40 Grad.