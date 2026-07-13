Eisverkäuferin: „Ich bin wie eine Entertainerin“

Ist dir ein Moment mit Kunden besonders in Erinnerung geblieben?

Ja, und zwar mit einer älteren Dame, die noch nie veganes Eis gegessen hat und sehr skeptisch war. Ich habe alle Sorten mit ihr durchprobiert und ihr hat nichts geschmeckt. Am Schluss blieb nur mehr Haselnuss, und für diese Sorte konnte sie sich dann begeistern. Dieser Moment ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich einfach nicht locker gelassen habe. Was ich noch sehr lustig finde, ist die Art, wie Menschen Eis bestellen. Wir sagen ja, in Wien Kugel und Stanitzel. Viele Touristen verstehen dann Schnitzel oder sie sagen Dinge wie: Zwei Bällchen im Hörnchen (lacht).