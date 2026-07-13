Eisverkäuferin: „Ich bin wie eine Entertainerin“

Die Veganista-Eissorten kennt sie alle in- und auswendig, dennoch bekommt Julia Jony nicht genug. Sie liebt Eis nach wie vor und will die Kunden mit ihrer Begeisterung anstecken.
Seit sie als junge Studentin die ersten Stanitzel mit Kugerln füllte, ist Julia Jony aus den Eisgeschäften von Veganista nicht mehr wegzudenken. Der „Krone“ erzählt sie, warum sie sich wie eine Entertainerin fühlt und warum ihr ein Moment mit einer Kundin besonders in Erinnerung blieb.
„Krone“: Julia, kannst du Eis überhaupt noch sehen?
Julia Jony: (lacht) Ich liebe es. Ich esse nicht mehr jeden Tag eine Kugel. Aber ich bin so aufgeregt, wenn wir neue Sorten kreieren. Ich darf auch meine Ideen einbringen. Die Liebe hat also noch nicht aufgehört.
Warum hast du dich dazu entschlossen, dich beruflich mit Eis beschäftigen zu wollen?
Ich habe neben der Uni als Eisverkäuferin bei Veganista gearbeitet und dann bin ich immer mehr in andere Bereiche im Haus hineingerutscht. Jetzt bin ich für das Team zuständig und schule alle Neuzugänge ein. Hinter der Eistheke arbeite ich aber nach wie vor mit.
Was taugt dir daran am meisten?
Ich kann eine Entertainerin sein, das ist das Coole daran. Ich kommentiere auch alles, was ich mache. Ich finde nichts Schlimmeres als Stille, wenn man als Kunde in ein Geschäft kommt. Ich finde es schön, wenn man die Leute in den drei Minuten, in denen sie bei uns sind, unterhalten kann. Ich erzähle dann immer sehr viel, manchmal zu viel. Aber das ist wie eine Performance für mich.
An Tagen mit hohen Temperaturen kommen die Kunden immer abends zu uns. Ich sag’ immer: Es gibt keine falsche Uhrzeit für Eis.
Veganista-Eisverkäuferin Julia Jony
Welche Sonderwünsche äußern denn die Kunden?
Eis ist ein total emotionales Thema. Die Leute haben Erinnerungen von früher oder eine Lieblingssorte, die sie immer essen. Veganista ist ja auch experimentierfreudiger und es kann sein, dass etwa Vanille bei uns anders schmeckt. Die Kunden haben oft andere Vorstellungen. Ich versuche dann, mit ihnen alle Sorten durchzuprobieren, um eine zu finden, die ihnen schmeckt. Ansonsten fragen Touristen gerne, ob wir auch Schlagobers oder Streusel haben.
Ist dir ein Moment mit Kunden besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, und zwar mit einer älteren Dame, die noch nie veganes Eis gegessen hat und sehr skeptisch war. Ich habe alle Sorten mit ihr durchprobiert und ihr hat nichts geschmeckt. Am Schluss blieb nur mehr Haselnuss, und für diese Sorte konnte sie sich dann begeistern. Dieser Moment ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich einfach nicht locker gelassen habe. Was ich noch sehr lustig finde, ist die Art, wie Menschen Eis bestellen. Wir sagen ja, in Wien Kugel und Stanitzel. Viele Touristen verstehen dann Schnitzel oder sie sagen Dinge wie: Zwei Bällchen im Hörnchen (lacht).
Haben Wiener und Touristen eigentlich auch bei allergrößter Hitze einen Gusto auf Eis? Sonne und Eis sind immer eine gute Kombination. Aber wir merken schon, dass es sich mehr in den Abend verlagert hat. Ab 18 Uhr sind dann meistens enorm viele Kunden gekommen. Wir haben ja auch bis 23 Uhr offen. Sie suchen sich auch eher frische Sorten aus. Aber ich sag’ immer: Es gibt keine falsche Uhrzeit für Eis.
Wie schaut für dich das perfekte Eis-Stanitzel aus?
Ich würde immer die Sorten Haselnuss und Himbeere nehmen. Haselnuss schmeckt mir einfach. Und Himbeere würde ich wählen, weil ich sauer liebe. Und bei uns ist Himbeere nämlich wirklich sauer. Das empfehle ich auch Kunden, die sich nicht entscheiden können. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen.
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