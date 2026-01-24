Big-Mac-Irrsinn: Hier stiegen Preise am meisten

Glaubt man den Kommentaren in diversen Internet-Foren, so geht kaum noch ein Österreicher zu Mc Donald's. Das Geschäft dürfte trotzdem nicht so schlecht gehen, immerhin sind derzeit 205 Filialen geöffnet. Der Big Mac gehört zu den Lieblingsburgern der Österreicher. Krone+ hat sich angesehen, wie sich der Preis in den einzelnen Filialen entwickelt hat und wie er im internationalen Vergleich einzuordnen ist.