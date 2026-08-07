Stockers Burger | Mütter-Aufstand

Stockers Burger? Erinnern sie sich an Karl Nehammers Aussage, „Wisst´s, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Ist nicht gesund, aber billig: Ein Burger bei McDonalds.“ Vermutlich haben sie dieses Zitat nicht vergessen, es ist ein „bleibendes Vermächtnis“ Nehammers. Eine unglückliche Aussage in einer kleinen Runde, die mitgefilmt und später online gestellt wurde – und den damaligen Kanzler nachhaltig beschädigte. Nehammers Parteifreund und Kanzler-Nachfolger Christian Stocker hat nun eine Aussage mit ähnlichem Potenzial geliefert. Bei seiner Salzburger Station der Kanzler-Sommertour durch alle Bundesländer ließ er sich zur Aussage „Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit, weil Kinderbetreuung würde ich nicht als Arbeit sehen“ hinreißen. „Na mehr brauchst ned“ denkt sich der gelernte Österreicher angesichts der Reaktionen: Ein sommerlicher Proteststurm, der den Kanzler gehörig zerzaust. Stockers Burger?