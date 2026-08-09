Diese Rechte sollten Ferialjobber unbedingt kennen

Jetzt im Sommer nutzen viele Jugendliche die freie Zeit für einen Ferialjob. Doch nicht immer läuft dabei alles fair ab. In der Jugendberatung der Arbeiterkammer Burgenland häufen sich bereits Beschwerden. So berichten Betroffene davon, bei der Anmeldung keinen Arbeitsvertrag oder Dienstzettel erhalten zu haben. Damit alles rechtens abläuft, hat AK-Experte Peter Leidl nützliche Ratschläge parat. Eines schickt er aber schon vorweg: „Bei einem Ferialjob hat man Anspruch auf faire Bedingungen und eine angemessene Entlohnung – unabhängig vom Alter. Bei einem Pflichtpraktikum soll man hingegen praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Es ist nicht zwingend ein Arbeitsverhältnis. Das wirkt sich auch auf die Bezahlung und arbeitsrechtliche Vorschriften aus.“