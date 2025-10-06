Vorteilswelt
Glamour-Looks bei Gala

Eva Longoria stahl Monaco-Royals fast die Show

Royals
06.10.2025
Eva Longoria posierte mit Prinzessin Stéphanie von Monaco für die Fotografen.
Eva Longoria posierte mit Prinzessin Stéphanie von Monaco für die Fotografen.(Bild: PPS/PHOTO PRESS SERVICE Vienna)

Glamour-Gala in Monaco – und mittendrin eine Hollywood-Beauty! Am Wochenende sorgte Eva Longoria für einen wahren Wow-Auftritt bei der „Global Gift Gala“ in Monaco. Doch sie war längst nicht der einzige Hingucker.



Hollywood-Glamour traf am Wochenende bei der „Global Gift Gala“ in Monaco auf royalen Glanz – und das sorgte natürlich für jede Menge Blitzlichtgewitter. Denn Eva Longoria kam als Ehrengast auf den roten Teppich im Hotel de Paris und sorgte mit ihrem Wow-Look für Aufsehen.

Longoria verzückte mit Wow-Dekolleté
Das Kleid in Bronzegold mit tiefem Dekolleté und Perlenstickereien setzte die Kurven der 50-Jährigen einfach perfekt in Szene. Goldene High Heels und Goldschmuck verliehen dem Look das gewisse Etwas.

Eva Longoria posierte mit Marie Chevallier, Louis Ducruet, Prinzessin Stéphanie, Camille ...
Eva Longoria posierte mit Marie Chevallier, Louis Ducruet, Prinzessin Stéphanie, Camille Gottlieb und Alexandre Grimaldi-Coste für die Fotografen(Bild: PPS/PHOTO PRESS SERVICE Vienna)

Doch Longoria war an diesem Abend längst nicht der einzige Glamour-Gast am roten Teppich. Die Schauspielerin posierte nämlich gemeinsam mit Prinzessin Stéphanie und ihren Kindern Louis Ducruet sowie Camille Gottlieb für die Fotografen.

Für Tochter machte Stéphanie Ausnahme
Zwar kündigte Stéphanie im Juni dieses Jahres ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit an, um mehr Zeit mit der Familie, insbesondere ihren Enkelkindern, verbringen zu können. Diesen Abend ließ sich die Schwester von Monacos Fürst Albert aber nicht entgehen – denn Tochter Camille hatte das Charity-Event organisiert. 

Glamour-Duo: Eva Longoria und Prinzessin Stéphanie von Monaco
Glamour-Duo: Eva Longoria und Prinzessin Stéphanie von Monaco(Bild: PPS/PHOTO PRESS SERVICE Vienna)

Die 60-Jährige zog bei ihrem Überraschungs-Auftritt zudem mit ihrem Look die Blicke auf sich. Seit Kurzem trägt Stéphanie ihre Haare nämlich in einem frechen Pixie-Cut gestylt, eine Frisur, die ihr ausgesprochen gut steht. Das asymmetrische Kleid in Schwarz mit Glitzer-Detail an der Schulter sorgte für zusätzlichen Glamour.

Camille im Style-Duell mit Longoria
Camille Gottlieb hingegen glänzte in einem dunkelvioletten Glitzerdress und konnte, was das aufregende Dekolleté betraf, locker mit Longoria mithalten. Und Marie Chevallier, Ehefrau von Louis Ducruet, sah in einem weißen, schulterfreien Kleid einfach zauberhaft aus.

Camille Gottlieb hatte die Charity-Gala in Monaco organisiert. Die Familie und Eva Longoria ...
Camille Gottlieb hatte die Charity-Gala in Monaco organisiert. Die Familie und Eva Longoria folgten der Einladung.(Bild: PPS/PHOTO PRESS SERVICE Vienna)

An diesem Abend mit dabei war übrigens auch Alexandre Grimaldi-Coste, Sohn von Fürst Albert, mit dem Longoria auf dem roten Teppich lachte und scherzte. 

Herzensangelegenheit für Longoria
Eva Longoria engagiert sich seit vielen Jahren als ehrenamtliche Vorsitzende der Global Gift Foundation. Die Organisation unterstützt Kinder, Frauen und Familien in Not und arbeitet mit der Eva Longoria Foundation zusammen. Diese setzt sich für Frauen und Kinder lateinamerikanischer Herkunft ein, die unter sozialer Ungleichheit leiden.

