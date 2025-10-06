Eva Longoria stahl Monaco-Royals fast die Show

Glamour-Gala in Monaco – und mittendrin eine Hollywood-Beauty! Am Wochenende sorgte Eva Longoria für einen wahren Wow-Auftritt bei der „Global Gift Gala“ in Monaco. Doch sie war längst nicht der einzige Hingucker.
Hollywood-Glamour traf am Wochenende bei der „Global Gift Gala“ in Monaco auf royalen Glanz – und das sorgte natürlich für jede Menge Blitzlichtgewitter. Denn Eva Longoria kam als Ehrengast auf den roten Teppich im Hotel de Paris und sorgte mit ihrem Wow-Look für Aufsehen.
Longoria verzückte mit Wow-Dekolleté
Das Kleid in Bronzegold mit tiefem Dekolleté und Perlenstickereien setzte die Kurven der 50-Jährigen einfach perfekt in Szene. Goldene High Heels und Goldschmuck verliehen dem Look das gewisse Etwas.
Doch Longoria war an diesem Abend längst nicht der einzige Glamour-Gast am roten Teppich. Die Schauspielerin posierte nämlich gemeinsam mit Prinzessin Stéphanie und ihren Kindern Louis Ducruet sowie Camille Gottlieb für die Fotografen.
Für Tochter machte Stéphanie Ausnahme
Zwar kündigte Stéphanie im Juni dieses Jahres ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit an, um mehr Zeit mit der Familie, insbesondere ihren Enkelkindern, verbringen zu können. Diesen Abend ließ sich die Schwester von Monacos Fürst Albert aber nicht entgehen – denn Tochter Camille hatte das Charity-Event organisiert.
Die 60-Jährige zog bei ihrem Überraschungs-Auftritt zudem mit ihrem Look die Blicke auf sich. Seit Kurzem trägt Stéphanie ihre Haare nämlich in einem frechen Pixie-Cut gestylt, eine Frisur, die ihr ausgesprochen gut steht. Das asymmetrische Kleid in Schwarz mit Glitzer-Detail an der Schulter sorgte für zusätzlichen Glamour.
Camille im Style-Duell mit Longoria
Camille Gottlieb hingegen glänzte in einem dunkelvioletten Glitzerdress und konnte, was das aufregende Dekolleté betraf, locker mit Longoria mithalten. Und Marie Chevallier, Ehefrau von Louis Ducruet, sah in einem weißen, schulterfreien Kleid einfach zauberhaft aus.
An diesem Abend mit dabei war übrigens auch Alexandre Grimaldi-Coste, Sohn von Fürst Albert, mit dem Longoria auf dem roten Teppich lachte und scherzte.
Herzensangelegenheit für Longoria
Eva Longoria engagiert sich seit vielen Jahren als ehrenamtliche Vorsitzende der Global Gift Foundation. Die Organisation unterstützt Kinder, Frauen und Familien in Not und arbeitet mit der Eva Longoria Foundation zusammen. Diese setzt sich für Frauen und Kinder lateinamerikanischer Herkunft ein, die unter sozialer Ungleichheit leiden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.