Eva Longoria stahl Monaco-Royals fast die Show

Für Tochter machte Stéphanie Ausnahme

Zwar kündigte Stéphanie im Juni dieses Jahres ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit an, um mehr Zeit mit der Familie, insbesondere ihren Enkelkindern, verbringen zu können. Diesen Abend ließ sich die Schwester von Monacos Fürst Albert aber nicht entgehen – denn Tochter Camille hatte das Charity-Event organisiert.