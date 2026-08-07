Parents Raised the Alarm
Lottery winner sent obscene images to teenagers
An unexpected windfall made him a welcome benefactor, but now a former lottery winner is in the crosshairs of the justice system—and under the watchful eye of concerned parents. He is alleged to have sent obscene images to teenagers—and there were even far more serious allegations. Investigators are following up on every lead.
Until a year ago, a man from Upper Austria—his exact location is not specified to protect the victims—would have gotten off scot-free. But now the former lottery winner faces legal trouble because he apparently couldn’t control his pedophilic thoughts when using his cell phone.
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