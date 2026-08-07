Leihe perfekt: Borussia Dortmund vermeldet Abgang

Leihe mit Kaufoption

Der im Sommer 2024 von Manchester City nach Dortmund gekommene Brasilianer besitzt beim BVB einen Vertrag bis Sommer 2030. Laut Medienberichten soll für die einjährige Leihe eine Gebühr von zwei bis drei Millionen Euro fließen, zudem soll es eine Kaufoption geben.