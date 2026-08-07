Leihe perfekt: Borussia Dortmund vermeldet Abgang

Abgang bei Borussia Dortmund: Der deutsche Bundesliga-Topklub hat Abwehrspieler Yan Couto zu Como 1907 nach Italien verliehen!
Der Verein aus der Serie A hatte sich in der vergangenen Saison überraschend für die Champions League qualifiziert, in der auch der BVB als deustcher Vizemeister wieder vertreten sein wird.
Der 24-jährige Couto hatte in der Schlussphase der vergangenen Saison sportlich keine große Rolle mehr beim BVB gespielt.
Leihe mit Kaufoption
Der im Sommer 2024 von Manchester City nach Dortmund gekommene Brasilianer besitzt beim BVB einen Vertrag bis Sommer 2030. Laut Medienberichten soll für die einjährige Leihe eine Gebühr von zwei bis drei Millionen Euro fließen, zudem soll es eine Kaufoption geben.
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