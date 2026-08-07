Hitzewelle: Nächstes Sommerskigebiet schließt

„Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat oberste Priorität. Trotz intensiver Präparationsarbeiten können die Pisten und die Gletscherinfrastruktur unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr in der erforderlichen Qualität und Sicherheit gewährleistet werden“, gibt der Betreiber bekannt. Man hoffe, dass die Bedingungen eine Wiederaufnahme des Skibetriebs bald wieder zulassen.