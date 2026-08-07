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Der Schnee geht aus

Hitzewelle: Nächstes Sommerskigebiet schließt

Ski Alpin
07.08.2026 08:01
Auch in Saas Fee reagiert man auf die Hitzewelle.
Auch in Saas Fee reagiert man auf die Hitzewelle.(Bild: saas-fee.ch/de/webcam (Screenshot))
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Von krone Sport

Aus und vorbei: Nach Zermatt wird auch das Gletscher-Skigebiet von Saas Fee (Schweiz) den Sommerbetrieb wegen der Hitzewelle einstellen!

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Die brütende Hitze macht auch den höchsten Bergregionen zu schaffen. Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen und der damit verbundenen Veränderungen der Schnee- und Gletscherverhältnisse wird das Sommerskigebiet in Saas-Fee, ein Wintersportort in den Schweizer Alpen, ab Montag geschlossen.

„Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat oberste Priorität. Trotz intensiver Präparationsarbeiten können die Pisten und die Gletscherinfrastruktur unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr in der erforderlichen Qualität und Sicherheit gewährleistet werden“, gibt der Betreiber bekannt. Man hoffe, dass die Bedingungen eine Wiederaufnahme des Skibetriebs bald wieder zulassen.

Nationalteams gefordert
Zuvor hatte bereits das Sommerskigebiet in Zermatt auf dem Theodulgletscher wegen der Hitze geschlossen. Für Verbände wie den ÖSV wird die Suche nach Trainings-Alternativen immer schwieriger.

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Die gute Nachricht: Für die erste Abordnung aus Österreich geht es bereits in Kürze nach Südamerika. In Chile und Argentinien herrscht tiefster Winter mit reichlich Schnee.

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