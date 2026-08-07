Salzburg: Lob von Brasilien-Star und große Sorgen

„Ich glaube, es war mein längster Europacupabend, ein sehr intensiver, es ist sehr viel passiert“, resümierte Geschäftsführer Stephan Reiter. Er hatte viel Lob parat. „Man sieht, dass die Mannschaft sehr engagiert und auf einem sehr guten Weg ist. Tor-Maschinerie sind wir aber noch keine“, resümierte Reiter. Sehr positive Worte fand er auch für das für den Rasen zuständige Team. „Es ist toll, wenn man sieht, wie gut der Platz jetzt wieder beieinander ist, wie schnell das Wasser abgeronnen ist.“ Aufgrund von Lacken vor allem im Strafraum hatte vor dem Wiederanpfiff noch vieles auf eine Absage hingedeutet. Die wollte aber auch die UEFA aufgrund des am Mittwoch anstehenden Supercup vermeiden.