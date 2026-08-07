Erstmals seit April: Schwärzler im Viertelfinale

Eine – vermeintlich – leicht Aufgabe

Damit steht Schwärzler zum ersten Mal seit April – damals beim ATP-125-Chellanger im portugiesischen Oeiras – in einem Tour-Viertelfinale. Und dort wartet am Freitag mit Ilya Ivashka die nächste, vermeintlich lösbare, Aufgabe. Der 32-jährige Belarusse war 2022 bereits auf Rang 40 der Weltrangliste geranked, aktuell wird er dort aber nur an Position 402 geführt.Gewarnt sollte der ÖTV-Youngster dennoch sein: Im Juli spielte sich Hartplatz-Spezialist Ivashka beim Challenger im spanischen Pozoblanco durch die Qualifikation bis ins Endspiel, wo er sich dann aber dem Luxemburger Chris Rodesch geschlagen geben musste.