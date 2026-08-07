Nach Zusammenstoß
D: Dutzende Verletzte bei Straßenbahnunfall
Bei einem Straßenbahnunfall in der deutschen Stadt Gelsenkirchen sind am Donnerstag nahe dem Stadion 25 Personen verletzt worden – sieben von ihnen schwer, drei schweben in Lebensgefahr.
Wie die Polizei berichtete, war in der Nähe des Fußballstadions von Schalke 04 eine Fahrschulstraßenbahn plötzlich stehen geblieben. Die Bahn dahinter, mit Fahrgästen besetzt, sei „auf die stehende oder langsam fahrende“ Bahn aufgefahren, schilderte eine Polizeisprecherin.
„Nach aktuellem Stand sind sieben von ihnen schwer verletzt und bei drei Personen ist Lebensgefahr nicht ausgeschlossen“, sagte eine Polizeisprecherin. Die anfangs genannte Zahl von bis 30 Verletzten korrigierte sie nach unten.
Bilde aus Gelsenkirchen:
Der Straßenbahnverkehr war mehrere Stunden lang in beide Fahrtrichtungen komplett unterbrochen, unter anderem wegen der Bergung der zerstörten Straßenbahnen.
Ursache unklar
Warum die Fahrschulbahn auf der Hauptverkehrsstraße plötzlich stehen blieb, muss noch geklärt werden. Ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam sei vor Ort.
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