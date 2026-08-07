Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GAK-Trainer brennt:

„Wir wollen unsere Heimserie ausbauen, egal wie!“

Fußball National
07.08.2026 08:00
Ferdl Feldhofer setzt beim Heimauftakt gegen Lustenau auf die starke Serie des GAK in Liebenau.
Ferdl Feldhofer setzt beim Heimauftakt gegen Lustenau auf die starke Serie des GAK in Liebenau.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Der 0:3-Auftakt beim LASK schreit nach einer Aufarbeitung! Beim ersten Heimspiel am Samstag (17) gegen Aufsteiger Lustenau will Trainer Ferdl Feldhofer das wahre Gesicht seines GAK sehen – und den Ausbau der tollen Heimserie!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„My home is my castle!“ Am 13. Dezember 2025 beim 1:2 gegen den LASK hat der GAK letztmals daheim ohne Punktegewinn die Segel streichen müssen – seitdem aber haben die Roten Liebenau zur Festung ausgebaut: In den letzten sieben Heimspielen gab’s vier Siege und drei Remis!

„Wir haben versucht, unsere Learnings aus den letzten beiden Jahren umzusetzen, aber das ist uns in Linz leider nicht gelungen“, knurrt der rote Coach, fügt aber schnell an: „Heuer haben wir relativ früh ein Gerüst beisammen, wo ein Grundkern da ist, der absolut performen kann. Letztes Jahr sind Pines und Owusu erst später dazugestoßen. Da sind wir etwas weiter als letzte Saison.“

Nur Goalie Cican Stankovic (r.) erfüllte beim Start die Erwartungen seines Trainers.
Nur Goalie Cican Stankovic (r.) erfüllte beim Start die Erwartungen seines Trainers.(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)

Das 0:3 gegen LASK hat Feldhofer aber gar nicht geschmeckt: „Ich war extrem angebissen, das ganze Wochenende, hab lang gebraucht, um mich zu beruhigen. Aber ohne Emotion gesehen, ist’s so, dass man für einen Erfolg gegen den Doublesieger einen extrem guten eigenen Tag braucht und einen unterdurchschnittlichen beim Gegner. Das war leider umgekehrt. Der LASK hat uns von Beginn jede Hoffnung geraubt. Und wir haben bis auf die Torwartposition keine Topleistung gezeigt. Unterm Strich war das gegen einen guten Gegner zu wenig.“

Lustenau hat sich unter Coach Mader beim 1:1 zum Start gegen Ried sehr selbstbewusst präsentiert: „Die haben sehr viel Potenzial und Speed in ihren Reihen, und viel Qualität. Aber wir wollen unsere Heimserie fortsetzen. Und wir wollen den Dreier – egal wie!“

Lesen Sie auch:
Kommt von der Insel zum GAK:  Souleyman Mandey (li.). 
Offensive Verstärkung
Wunschspieler! GAK angelt sich junges ÖFB-Juwel
06.08.2026

„Noch ist er unser Spieler“
Tim Trummer und Jacob Italiano fehlen weiterhin: „Dafür ist Tobias Koch wieder im Kader.“ Ob Italiano überhaupt noch einmal für den GAK auflaufen wird, lässt Feldhofer unbeantwortet: „Wir werden sehen! Noch ist er unser Spieler.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
07.08.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Mehr Fußball National
„Wermutstropfen“
Verletzter Salzburg-Kicker: Die Diagnose ist da!
Hit in Salzburg schuld
Ungewöhnlich! Warum Rapid schon um 18 Uhr spielt
Gegen Wattens
Altachs Massombo kennt den Schlüssel zum Erfolg
Fußball-Welt entzweit
Überraschende Unterstützung für Gianni Infantino
Nach Regenpause
Wer auf die Fortsetzung der Salzburg-Partie pochte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf