„Wir wollen unsere Heimserie ausbauen, egal wie!“

Das 0:3 gegen LASK hat Feldhofer aber gar nicht geschmeckt: „Ich war extrem angebissen, das ganze Wochenende, hab lang gebraucht, um mich zu beruhigen. Aber ohne Emotion gesehen, ist’s so, dass man für einen Erfolg gegen den Doublesieger einen extrem guten eigenen Tag braucht und einen unterdurchschnittlichen beim Gegner. Das war leider umgekehrt. Der LASK hat uns von Beginn jede Hoffnung geraubt. Und wir haben bis auf die Torwartposition keine Topleistung gezeigt. Unterm Strich war das gegen einen guten Gegner zu wenig.“