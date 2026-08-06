Siebenjähriger Bub auf Straße von Auto angefahren

Zu einem Verkehrsunglück ist es am Donnerstag um 15.30 Uhr in der Unterkärntner Ortschaft Lavamünd gekommen. Ein sieben Jahre alter Bub wurde von einem Auto gerammt und blieb reglos neben der Straße liegen.
Eine 42-jährige Lenkerin aus Slowenien habe den Siebenjährigen nicht gesehen. Sie war gerade in Richtung Lavamünd (Bezirk Wolfsberg) unterwegs, als der Bub die Fahrbahn überqueren wollte. „Er lief hinter einem Sichtschutz hervor und achtete nicht auf den Verkehr“, berichtet die Landespolizeidirektion.
Von Auto gerammt
Die Lenkerin konnte nicht mehr bremsen und streifte den Bub mit dem Auto. Dieser blieb reglos neben der Fahrbahn liegen. Der Siebenjährige wurde an Ort und Stelle erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins ELKI Klagenfurt gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der Lenkerin verlief negativ.
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