Siebenjähriger Bub auf Straße von Auto angefahren

Von Auto gerammt

Die Lenkerin konnte nicht mehr bremsen und streifte den Bub mit dem Auto. Dieser blieb reglos neben der Fahrbahn liegen. Der Siebenjährige wurde an Ort und Stelle erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins ELKI Klagenfurt gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der Lenkerin verlief negativ.