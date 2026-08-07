Immer mehr Trafikanten für „Gras“-Legalisierung

Seit einem Jahr gibt es legal Cannabis-Blüten zu kaufen. Niederösterreichs Trafikanten-Chef Puchegger stellt klar: „Damit überlebt keine Trafik“. Wie bereits in Oberösterreich betont auch er die wirtschaftlichen Vorteile einer Legalisierung.
Vor einem Jahr hoffte man in den Trafiken auf eine neue „Blütezeit“. Seit Juli 2025 dürfen sie nämlich offiziell Cannabis-Blüten verkaufen. Ein Jahr später wird aber deutlich: „Das hat kaum einen Umsatz gebracht“, so Christian Puchegger. Seit 2013 besitzt er eine Trafik in St. Pölten, seit 2025 ist er Spartenchef der Niederösterreichischen Trafikanten.
Wenn man Cannabis raucht, kann es beruhigend wirken und Schmerzen lindern. Je höher der THC-Gehalt der Blüten ist, desto stärker kann das Gefühl des „High“-Seins ausfallen. „Die Produkte, die wir verkaufen dürfen, sollen aber lediglich einen THC-Wert von 0,3 Prozent aufweisen“, sagt Puchegger. Das dürfte den Niederösterreichern zu wenig „berauschend“ sein. Zum Vergleich: ein Joint aus „echtem, berauschendem Cannabis“ hat einen THC-Wert von 25 Prozent. Nicht ohne Grund wird es in Österreich als illegales Suchtmittel eingestuft.
Solange dieses am Schwarzmarkt massenhaft zu bekommen sei, könnten für das weit schwächere 0,3-Prozent Cannabis nur wenig Menschen begeistert werden. „Kein NÖ-Trafikant könnte mit dem Verkauf von Cannabis im Vorjahr alleine überleben“ – so gering schätzt Puchegger die Absatzzahlen ein.
Weil Zigaretten-Konsum rückläufig ist, müssen wir schauen, wie wir alternativ am Markt bestehen bleiben können.
Spartenobmann NÖ Trafiken Christian Puchegger
Bild: Michael Schelberger
Und auch bei normalen Zigaretten „floriert“ die Branche nicht mehr so wie früher. EU-Regulierungen häufen sich, Jugendlichen rauchen weniger Zigaretten. „Die kaufen viel mehr alternative Produkte wie Nikotinbeutel oder E-Zigaretten“, weiß Puchegger. Laut Drogenbericht des Bundeskriminalamtes sei aber Cannabis-Konsum unter den Jugendlichen immer noch die häufigste Droge.
Trafik-Verkauf sicherer als Schwarzmarkt
„Wenn das legalisiert werden würde, wäre der sicherste Verkauf zum Jugendschutz sicher jener über uns Trafikanten“, macht Puchegger der Politik einen Vorschlag. Damit ist er nicht alleine, auch in Oberösterreich hält man den „Gras“-Verkauf über den Tabakladen für schlau. Dem illegalen Schmuggel am Schwarzmarkt könne man ohnehin nicht Herr werden. „Würden wir es verkaufen, müssten wir es zudem auch versteuern“. Bundesweit könnte das „Gras“ Millionen in die vielerorts leeren Kassen spülen und das Budget aufpolstern – und mitunter auch für eine etwas entspanntere Stimmung sorgen.
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