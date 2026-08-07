Immer mehr Trafikanten für „Gras“-Legalisierung

Trafik-Verkauf sicherer als Schwarzmarkt

„Wenn das legalisiert werden würde, wäre der sicherste Verkauf zum Jugendschutz sicher jener über uns Trafikanten“, macht Puchegger der Politik einen Vorschlag. Damit ist er nicht alleine, auch in Oberösterreich hält man den „Gras“-Verkauf über den Tabakladen für schlau. Dem illegalen Schmuggel am Schwarzmarkt könne man ohnehin nicht Herr werden. „Würden wir es verkaufen, müssten wir es zudem auch versteuern“. Bundesweit könnte das „Gras“ Millionen in die vielerorts leeren Kassen spülen und das Budget aufpolstern – und mitunter auch für eine etwas entspanntere Stimmung sorgen.