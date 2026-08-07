Glutnester halten die Feuerwehrleute auf Trab

Brandermittler haben bereits mit ihrer Arbeit begonnen – Ursache wurde bis jetzt aber noch keine gefunden. Bürgermeisterin Christa Tisch aus St. Egyden – sie hat ihren Italienurlaub spontan abgebrochen, um unterstützend vor Ort zu sein – erzählt von Föhrenwaldbränden in der Vergangenheit. Sie berichtet von früheren Brandursachen, wo sich immer wieder herumliegende Munition einer stillgelegten Munitionsfabrik im Föhrenwald selbst entzündet hat. „Aber so arg wie jetzt war es noch nie“, so Tisch.